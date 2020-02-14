Трампу ограничили возможности по военному вмешательству в Иране

Американскому президенту Дональду Трампу ограничили возможности по задействованию вооруженных сил против Ирана. Соответствующую резолюцию поддержал Сенат США, сообщает Associated Press.

За документ проголосовали 55 из 100 сенаторов, в том числе восемь республиканцев. Согласно ему, военное вмешательство в Иран будет возможно только после одобрения этого шага Конгрессом. Исключение — случаи, когда речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для страны.

На решение верхней палаты уже отреагировал сам Трамп. «Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат не голосовал за эту резолюцию <...>, это неподходящий момент, чтобы проявлять слабость», — написал он в своем Twitter.

Согласно американскому законодательству, Трамп может наложить вето на принятую Сенатом резолюцию. Обойти вето можно только с помощью большинства голосов (две трети) в обеих палатах Конгресса.

Резолюция об ограничении возможностей для задействования вооруженных сил США в Иране была предложена сенатором-демократом Тимом Кейном, когда кризис в отношениях между Вашингтоном и Тегераном мог вылиться в открытое военное противостояние.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



