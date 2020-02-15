В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает NBC.

По словам Зарифа, данное убийство стало «началом конца» присутствия США в регионе. «Мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты выступили с актом агрессии против Ирана», — сказал министр.

Ранее американскому президенту Дональду Трампу ограничили возможности по задействованию вооруженных сил против Ирана. Соответствующую резолюцию поддержал Сенат США. За документ проголосовали 55 из 100 сенаторов, в том числе восемь республиканцев. Согласно ему, военное вмешательство в Иран будет возможно только после одобрения этого шага Конгрессом. Исключение — случаи, когда речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для страны.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Трамп. Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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