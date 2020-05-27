Трое военных США пострадали в Сирии при атаке неизвестных

Колонну армии США в Сирии атаковали неизвестные, трое американских военных, а также пятеро сирийских бойцов получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА.

Колонна с военнослужащими армии США двигалась в сопровождении «Сирийских демократических сил» (СДС). Военные подверглись нападению вооруженного отряда в районе северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты.

Ранее стало известно, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может восстановить свое влияние в Сирии и Ираке, так как международное сообщество, в частности, США, не будет готово к новым атакам террористов. С таким предсказанием выступил директор программы геополитики и негосударственных акторов Центра глобальной политики (Center for Global Policy) Хасан Хасан (Hassan Hassan).

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

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