В провинциях Дераа и Эс-Сувейда на севере Сирии обнаружили запасы американских и израильских ракет. Об этом сообщает агентство SANA.

Во время прочесывания территорий были конфискованы большие запасы оружия, когда-то оставленные террористами. Помимо американских и израильских ракет, там нашли патроны, пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, гранаты и другие виды боеприпасов. По словам источников агентства, это еще один факт, указывающий на США и Израиль, которые спонсируют местных террористов.

Ранее сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

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