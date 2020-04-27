Американские военные бесследно пропали в Сирии

Двое военнослужащих США бесследно пропали в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По данным собеседников агентства, когда американские военные двигались на внедорожнике Hummer от нефтяного месторождения «Аль-Омар» в направлении месторождения «Аль-Танак» на востоке провинции, на них напали неизвестные. Автомобиль позже был найден полностью сожженным. При этом никаких следов военнослужащих обнаружить так и не удалось, в настоящее время их судьба остается неясной.

Как отмечает SANA, в начале апреля в Дейр-эз-Зоре во время совместного патрулирования с боевиками из проамериканской группировки «Касад» военнослужащие США попали в засаду. В результате погиб один американский офицер, также были убиты двое джихадистов из «Касада».

В феврале сообщалось, что США планируют расширить две крупнейшие базы в Сирии, чтобы сохранить свое присутствие в районе нефтяных месторождений региона. До этого, в ноябре прошлого года, американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохранит контроль над нефтью в Сирии. Как уточнил американский генерал Марк Милли, военные будут патрулировать нефтяные поля компании Conoco в Дейр-эз-Зор. В октябре 2019-го также стало известно, что власти США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии, чтобы защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сирийских правительственных сил и Ирана.

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