Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Военнослужащие США, дислоцируемые в Сирии на подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) территориях, не пустили российских военных к нефтяному месторождению вблизи города Румелайн (провинция Хасеке). Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По его данным, российские военные выехали из населенного пункта Амуда, но не смогли проследовать в район месторождения «Джул Агы», поскольку путь им преградили американцы. В результате россияне прекратили рейд и вернулись в пункт базирования.

Агентство отмечает, что в районе Румелайн находится военно-воздушная база Вооруженных сил США.

Ранее, в декабре, сирийский президент Башар Асад заявил, что США тайно продают Турции незаконно добытую на территории Сирии нефть. По его словам, когда месторождениями на востоке страны пользовались террористы из запрещенных в России организаций «Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра», Анкара покупала нефть, которую они добывали. Теперь Вашингтон контролирует месторождения и ведет торговлю, а покупатель сырья остался тем же.

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