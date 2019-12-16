Асад обвинил США и Турцию в незаконной торговле сирийской нефтью

США тайно продают Турции незаконно добытую на территории Сирии нефть. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телевидению, передает РИА Новости.

По его словам, когда месторождениями на востоке страны пользовались террористы из запрещенных в России организаций «Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра», Анкара покупала нефть, которую они добывали. Теперь Вашингтон контролирует месторождения и ведет торговлю, а покупатель сырья остался тем же.

В середине ноября в России призвали вернуть Сирии нефтяные месторождения. «Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», — пояснил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее МИД России сообщил, что США ежемесячно вывозят из Сирии контрабандой нефть на сумму около 30 миллионов долларов, таким образом пытаясь компенсировать расходы на свою военную операцию.

26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.

24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. В сирийском парламенте в ответ заявили, что Дамаск намерен вернуть нефтяные месторождения на своей территории под государственный контроль.

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