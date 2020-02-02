США расширят свои крупнейшие базы в Сирии

США решили расширить две крупнейшие базы в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что тем самым Вашингтон продолжит сохранять свое присутствие в районе нефтяных месторождений региона. Речь идет о базе у месторождения нефти «Омар» и «Таль Байдар».

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