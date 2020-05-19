Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористами и считают себя хозяевами этой земли. «Они работали с игиловцами, они пускали их, и они сейчас обучают их и работают с ними», — сказал Абу Хамзи.

Он упомянул некоего капитана Майка, который был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор ничего не знает, о том, как американские руководители пользуются сирийскими боевиками, он «только умеет использовать оружие» и обучает, как обращаться с ним. В частности, Абу Хамзи учили пользоваться американскими пулеметами 40-го и 50-го калибров.

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Боевик также рассказал, что его инструктор ездил на автомобиле Hummer, а боевиков американские военные снабжают пикапами Toyota Land Cruiser. При этом раньше им поставляли модели с 6-цилиндровыми двигателями, а теперь с 8-цилиндровыми. Такие автомобили получают только командиры-опорники, а сам командир должен сидеть на переднем пассажирском сидении, сзади едет охрана, рассказал Абу Хамзи.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

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