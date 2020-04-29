США начали формировать в Сирии арабское спецподразделение

США начали формировать в Сирии специальное подразделение для охраны нефтяных месторождений в районах к востоку от реки Евфрат, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В состав спецподразделения, по данным журналистов, войдут этнические арабы из числа бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС), основная часть которых — это члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны». Эти организации Турция считает террористическими.

Помимо охраны нефтяных месторождений, подразделение должно быть готово отразить атаки бойцов проиранских вооруженных формирований, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада, отмечает агентство.

За выполнение этих функций американское командование, по информации Anadolu, будет платить каждому бойцу по 350 долларов в месяц, в то время как членам Рабочей партии Курдистана и бойцам «Отрядов народной самообороны» в рядах ДСС выдают по 100 долларов.

Также известно, что бойцы спецподразделения будут проходить подготовку в провинции Хасеке у сирийско-иракской границы. Планируется привлечь около тысячи человек, они будут в прямом подчинении американских сил.

Источники в Сирии сообщили, что лидеры YPG/PKK поначалу выступили против плана США из-за риска лишиться влияния, однако были вынуждены согласиться.

28 апреля стало известно о нескольких десятках погибших из-за взрыва в Сирии. Минобороны Турции сообщило, что взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна. В атаке обвинили боевиков Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны».

Также сообщалось, что турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции исламистов около селения Найраб в провинции Идлиб. Было зафиксировано несколько авиаударов.

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