Турция перешла в наступление в Сирии

Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников газеты, также зафиксировано несколько авиаударов по опорным пунктам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). «Известия» уточняют, что интенсивность боев в Идлибе резко возросла после того, как турецкие военные в рамках мартовского соглашения с Россией о деэскалации конфликта в регионе попытались в очередной раз разблокировать трассу M4, частично перекрытую местными жителями при поддержке боевиков.
Источники сообщили, что во время попытки разгона гражданских лиц на баррикадах появились хорошо вооруженные боевики, которые открыли огонь по турецкой бронетехнике. Солдаты сперва применили слезоточивый газ, а потом начали стрелять на поражение. По данным неназванных медиков, убиты пять человек, множество ранены.
В Минобороны и МИД России эти сведения не комментировали. 28 апреля в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировали о проведении шестого совместного российско-турецкого патрулирования на шоссе M4, но о каких-либо инцидентах в этом сообщении не говорится. «Известия» в свою очередь отмечают, что российские и турецкие военные раз в неделю повторяют попытку совместного патрулирования M4, однако колонна, по информации газеты, проезжает лишь небольшой участок до Найраба протяженностью в несколько километров и, не вступая в конфликт с протестующими, уезжает обратно, хотя должна взять под контроль 70-километровый участок.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе — феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.