Турция перешла в наступление в Сирии

Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников газеты, также зафиксировано несколько авиаударов по опорным пунктам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). «Известия» уточняют, что интенсивность боев в Идлибе резко возросла после того, как турецкие военные в рамках мартовского соглашения с Россией о деэскалации конфликта в регионе попытались в очередной раз разблокировать трассу M4, частично перекрытую местными жителями при поддержке боевиков.

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Источники сообщили, что во время попытки разгона гражданских лиц на баррикадах появились хорошо вооруженные боевики, которые открыли огонь по турецкой бронетехнике. Солдаты сперва применили слезоточивый газ, а потом начали стрелять на поражение. По данным неназванных медиков, убиты пять человек, множество ранены.

В Минобороны и МИД России эти сведения не комментировали. 28 апреля в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировали о проведении шестого совместного российско-турецкого патрулирования на шоссе M4, но о каких-либо инцидентах в этом сообщении не говорится. «Известия» в свою очередь отмечают, что российские и турецкие военные раз в неделю повторяют попытку совместного патрулирования M4, однако колонна, по информации газеты, проезжает лишь небольшой участок до Найраба протяженностью в несколько километров и, не вступая в конфликт с протестующими, уезжает обратно, хотя должна взять под контроль 70-километровый участок.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе — феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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