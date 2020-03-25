В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия

В так называемой «зоне Путина — Эрдогана» в сирийской провинции Идлиб, где по договоренности президентов России и Турции действует режим прекращения огня, начались бедствия — в регионе резко ухудшились погодные условия. Об этом в среду, 25 марта, сообщается на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

По данным активистов организации, на севере Идлиба, неподалеку от границы с турецким регионом Искендерун, где в настоящее время располагаются лагеря беженцев, наблюдаются ливни и сильный ветер. Многие палатки беженцев в районе населенных пунктов Килли, Хазану, Сарамада и Харанбуш были уничтожены, в результате люди вынуждены выживать в еще более тяжелых условиях, чем раньше.

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Как отмечает SOHR, подобные бури уже обрушивались на регион 13 марта. Тогда множество палаток, в которых проживали беженцы, также было уничтожено, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации в Идлибе.

5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Они заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов, в связи с чем Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

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