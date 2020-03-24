Турецкие силы в Сирии атаковали во время перемирия

Турецкие силы в городе Суфахан в сирийской провинции Идлиб атаковали неизвестные. Об этом сообщает Al Masdar News.
По предварительным данным, турецкий военный автомобиль случайно наехал на самодельное взрывное устройство. О числе жертв пока не сообщается. Al Masdar News отмечает, что город Суфахан контролируют джихадисты и другие боевики, которых финансирует Анкара.
19 марта неизвестные напали на турецкий конвой в населенном пункте Махамбель в Сирии. Обе атаки произошли во время перемирия.
О перемирии договорились президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта. Они заключили соглашение, согласно которому в идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.
Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов, в связи с чем Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.
За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.