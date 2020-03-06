Турция ударила по двум десяткам сирийских военных

Турция нанесла удар по двум десяткам сирийских военных в провинции Идлиб. Это стало ответом на обстрел со стороны Дамаска, сообщает агентство Anadolu.

В результате атаки погиб 21 человек. Отмечается, что Турция также ударила по беспилотникам и артиллерийским установкам Сирии.

Подчеркивается, что это произошло еще 5 марта днем. Удар Анкары был ответом на атаки Дамаска, в результате которых в Идлибе погиб один турецкий военный.

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Тогда же между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было достигнуто соглашение, согласно которому в идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Позднее Президент Сирии Башар Асад заявил, что если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов, в связи с чем Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

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