Асад объяснил присутствие российских военных в Сирии

Президент Сирии Башар Асад объяснил присутствие российских военных в стране в ходе интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Асада, российская военная база в Сирии необходима, в частности, для создания международного политического равновесия в Совбезе ООН. Кроме того, она нужна для военного баланса в регионе с перспективой восстановления позиций России.

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В случае, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, власти Сирии готовы применить силу, подчеркнул Асад. Относительно взаимодействия с курдскими силами сирийский президент заявил, что оно будет возможно только после того, как они перестанут сотрудничать с американской стороной.

Ранее Башар Асад заявил, что не исключает восстановления отношений с Турцией. По его словам, это может произойти при условии, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддерживать террористов.

5 марта Эрдоган провел в Москве встречу в российским лидером Владимиром Путиным. На ней обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе. По итогам стороны договорились о прекращении огня на нынешней линии соприкосновения сторон и совместном патрулировании.

Ситуация в Идлибе, где армия в начале года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. В регионе сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить турецкие наблюдательные пункты позади. Турция потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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