Эрдоган анонсировал прекращение огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкая сторона достигла соглашения по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе с президентом России Владимиром Путиным.

«Некоторое время назад мы с Россией достигли соглашения: для стабилизации региона будет отправлено подкрепление. Этот шаг будет сделан, чтобы, с одной стороны, сдержать некоторые нападения и сдержать действия режима», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Анкара принимала все усилия, чтобы быть в координации с Россией.

По словам турецкого лидера, сегодня ночью, начиная с 00:01, будет введен режим прекращения огня.

Ранее 5 марта сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали совместный документ. По мнению президента России Владимира Путина, достигнутые с Эрдоганом договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Встреча глав государства прошла 5 марта в Кремле. Переговоры двух лидеров проходили в закрытом формате. Стороны обсудили «все аспекты ситуации в Сирии». Российский президент Владимир Путин перед началом встречи отмечал, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска и усилила поддержку лояльных ей боевиков. А после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии Анкара объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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