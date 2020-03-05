Путин прокомментировал гибель турецких военных в Сирии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану из-за гибели в Сирии турецких военнослужащих. Глава государства прокомментировал эту тему в ходе встречи в Кремле в четверг, 5 марта, посвященной урегулированию ситуации в Идлибе, передает РИА Новости.

Российский лидер заверил, что никто не знал о местонахождении турецких солдат, и назвал произошедшее трагедией.

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В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

В Минобороны России заявили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков, которые пытались провести наступление по широкому фронту. Позднее Анкара признала отсутствие ударов ВКС России.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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