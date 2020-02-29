В Анкаре признали отсутствие ударов ВКС России по турецким военным в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу признал отсутствие ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России по турецким военным в Сирии. Его слова в субботу, 29 февраля, приводит агентство Anadolu.

Как отметил министр, атаки на позиции военнослужащих из Турции и населенные пункты на территории Сирии совершают силы сирийского президента Башара Асада и его союзников. «Однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным», — подчеркнул Чавушоглу.

Он также добавил, что в настоящее время Москва и Анкара прилагают совместные усилия по деэскалации ситуации в сирийском Идлибе, однако реального прогресса можно будет ожидать только по итогам встречи президентов двух стран — Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

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В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

В Минобороны России заявили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков, которые пытались провести наступление по широкому фронту. При этом турецкие военные попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун, хотя по переданным российской стороне координатам их там «не было и не должно было находиться».

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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