Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Турецкие военные погибли в Идлибе вне наблюдательных постов во время наступления террористов. Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза», — сказал представитель Кремля.

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Песков добавил, что о наличии турецких военных там Анкара не сообщала Москве, несмотря на многочисленные запросы.

Обстановка в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали наступление на позиции сирийских правительственных сил. Армия Сирии нанесла ответный удар. По информации Министерства обороны России, под обстрел попали турецкие войска, поскольку находились среди наступавших на позиции сирийских сил. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находиться в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

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