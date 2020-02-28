Путин и Эрдоган согласились лично обсудить ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласились встретиться и лично обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава Управления по связям Турции Фахреттин Алтун, передает агентство Anadolu.

Лидеры двух стран достигли этой договоренности во время телефонного разговора, который провели ранее 28 февраля. Они говорили о ситуации в Идлибе, где в результате бойни погибли десятки военнослужащих армии Турции. Президенты договорились придерживаться изначальных договоренностей по зоне деэскалации.

При этом Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками. Отмечалось, что Москва не может помешать ей отвечать террористам в Идлибе.

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В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

По информации Министерства обороны России, турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. При этом удар сирийская сторона наносила в данном районе по позициям боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Отмечается, что они пытались провести наступление по широкому фронту. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находиться в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

Предыдущее обострение произошло 20 февраля, когда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России. Эрдоган в середине февраля заявлял, что если к концу текущего месяца сирийская армия, за последние недели занявшая почти половину Идлибской зоны деэскалации, не вернется за линию турецких наблюдательных постов, то Турция начнет в регионе военную операцию.

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