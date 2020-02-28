Бомбардировщики ВКС России провели массированную атаку после бойни в Идлибе

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Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России провели массированную атаку после бойни в Идлибе. Видео ударов опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист и военный аналитик Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

По его словам, в воздухе находятся бомбардировщики Су-24М и Су-34. «Повсюду взрывы и дым», — сообщает журналист.

Ранее директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отмечал, что в Идлибе ВКС России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

В ночь на 28 февраля Турция ударила по позициям сирийцев в Идлибе, в результате чего военные Сирии, по данным Анкары, потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов. Таким образом турецкая сторона ответила на обстрел конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих.

В Минобороны России объяснили, что турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находиться в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

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