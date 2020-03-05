Эрдоган поделился ожиданиями от переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным помогут решить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Своими ожиданиями он поделился в начале встречи, проходящей в Кремле, сообщает РИА Новости.

«Весь мир устремил свои взгляды сюда. Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию», — сказал глава государства.

Эрдоган также уверен, что Москва и Анкара преуспеют в развитии двусторонних отношений. Он добавил, что они достигли своего пика, в том числе в торговле и сфере оборонной промышленности, передает ТАСС.

Материалы по теме Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

Путин в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля, переговоры двух лидеров пройдут в закрытом формате.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска и усилила поддержку лояльных ей боевиков. А после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии Анкара объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru