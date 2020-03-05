Началась встреча Путина и Эрдогана в Кремле

В Кремле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии. Он добавил, что «за это время и сирийские военные пострадали». По его словам, необходимо обсудить все аспекты ситуации в Сирии. Российский президент отметил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

В свою очередь турецкий лидер выразил уверенность, что итоги встречи помогут урегулировать ситуацию в Идлибе.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля, переговоры двух лидеров пройдут в закрытом формате. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале уточняет, что заявлений для прессы в программе нет.

О встрече Путина и Эрдогана в российской столице 5 марта стало известно в конце февраля.

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