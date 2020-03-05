Раскрыт формат переговоров Путина и Эрдогана в Москве

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле будут проходить в формате «один на один», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 марта.

Песков уточнил, что в случае необходимости переговоры пройдут в узком составе.

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Накануне Песков сообщил, что цель встречи лидеров двух стран — выработка мер для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб. Ранее он высказал мнение, что переговорный процесс не будет простым.

О встрече Путина и Эрдогана в российской столице 5 марта стало известно в конце февраля.

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