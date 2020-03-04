Путин перед встречей с Эрдоганом созвал Совбез

Президент Владимир Путин неожиданно созвал Совет безопасности для обсуждении ситуации вокруг сирийского Идлиба и некоторых вопросов в российско-турецких отношениях перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В заседании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, замглавы и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Эрдоган говорил, что в ходе переговоров с Путиным надеется договориться о режиме прекращения огня в Идлибе.

Встреча российского и турецкого президентов пройдет в Москве в четверг, 5 марта. 1 марта Песков высказал мнение, что переговоры будут непростыми.

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