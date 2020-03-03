Эрдоган заявил об отсутствии планов на Россию в Сирии

Россия и Иран не являются целью турецких военных в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет проблем с этими странами в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться», — подчеркнул турецкий лидер

По словам Эрдогана, целью турецкой армии являются только элементы режима президента Сирии Башара Асада. Он добавил, что участие Турции в боевых действиях в Сирии это не личный выбор руководства страны, а воля народа.

5 марта Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В Кремле выразили мнение, что встреча лидеров двух стран не будет простой. Сам турецкий лидер сообщил, что надеется достичь на ней договоренностей по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе.

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