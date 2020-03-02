Турция расширила географию ударов по Сирии

Турецкие военные расширили географию ударов по Сирии: их беспилотники поразили несколько объектов не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в Хаме, расположенной на западе центральной части республики. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По информации военного источника, турецкие беспилотники били по сирийским военным конвоям и оборонительным позициям. Известно, что 1 марта правительственным силам удалось сбить по меньшей мере четыре турецких беспилотника.

В пятницу, 28 февраля, турецкая армия ударила по военным и мирным жителям сирийского города Аль-Арима, расположенного в провинции Алеппо. В результате атаки погибли как минимум четверо сирийских военных, еще пятеро получили ранения. Кроме того, сообщалось о пострадавших мирных жителях, однако точное число раненых и убитых не называлось.

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Наносить удары по позициям соседней с Алеппо провинции Идлиб Турция начала ночью 28 февраля. Эта атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 — получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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