Турция нанесла новые удары по военным и мирным жителям Сирии в Алеппо

Турецкая армия нанесла новые ракетные удары по военным и мирным жителям сирийского города Аль-Арима, расположенного в провинции Алеппо. Об этом сообщили источники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

Отмечается, что в результате атаки погибли как минимум четверо сирийских военных, еще пятеро получили ранения. Сообщается и о пострадавших мирных жителях: точное число раненых и убитых еще неизвестно.

Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии в соседней с Алеппо провинции Идлиб ночью 28 февраля. Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 — получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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