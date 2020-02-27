Стало известно об убитых турками сирийских военных

Во время атаки турок по позициям сирийской армии вблизи города Тель-Абьяд было убито несколько военных. Об этом стало известно из сообщения на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

Отмечается, что турецкая армия атаковала позиции Дамаска в деревне Абди Кава. Во время артобстрела погиб один сирийский лейтенант, еще несколько солдат были ранены.

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Ранее 27 февраля сообщалось, что двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

22 октября президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также о прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. Между приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохраняется установленная Турцией зона безопасности.

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