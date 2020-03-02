Турция развернула в Сирии «рой дронов»

Турецкие военные впервые применили в Сирии «рой дронов» для борьбы с правительственным силами, поддерживаемыми Россией. Об этом сообщил Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник.

Собеседник издания отметил, что такая военная новинка доказала технологические возможности Турции на поле боя. Кроме того, он подчеркнул, что Анкара развернула беспрецедентное число беспилотников в ответ на авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих. Чиновник рассказал, что «рой дронов» впервые в истории позволил взять под контроль столь большую территорию.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный при этом в своем Telegram-канале сообщил, что турецкие беспилотники обеспечивали превосходство на поле боя поддерживаемым Турцией силам только три дня — солдаты сирийской армии оценили новую угрозу и перестроились. Кроме того, он отметил, что тяжелые бои в стратегически важном городе Саракиб продолжаются.

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Ранее 2 марта сообщалось, что турецкие военные расширили географию ударов по Сирии: их беспилотники поразили несколько объектов не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в Хаме, расположенной на западе центральной части республики. По информации военного источника, турецкие беспилотники били по сирийским военным конвоям и оборонительным позициям. Известно, что 1 марта правительственным силам удалось сбить по меньшей мере четыре турецких беспилотника.

Турция начала наносить удары по позициям соседней с Алеппо провинции Идлиб ночью 28 февраля. Эта атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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