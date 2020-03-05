Сирийская армия отбила атаки боевиков и продвинулась вперед в Идлибе

Сирийская армия в провинции Идлиб продвинулась вперед, отразив атаки протурецких боевиков. Об этом сообщает сирийское государственное агенство SANA.
В сообщении подчеркивается, что Сирия проводит военные операции на юге провинции. Также отмечается, что правительственным силам удалось отбить атаки противников.
Ранее турецкое агентство «Анадолу» обвинило воздушно-космические силы России в атаках на гражданские объекты в провинции Идлиб. Они якобы нанесли удар по птицеферме близ населенного пункта Марратмысрин, где в это время укрывались вынужденные переселенцы. В результате действий военных погибли не менее 16 человек.
Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».
Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.
На юге провинции Идлеб подразделения Сирийской Арабской армии ведут военные операции и продвигаются вперед, отразив атаки террористов, поддерживаемых силами турецкого режима.