ВКС России снова обвинили в гибели мирных жителей в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают бомбить гражданские объекты в сирийской провинции Идлиб. В этом российскую авиацию обвинило турецкое агентство Anadolu в четверг, 5 марта.

По данным агентства, в ночь на четверг российские ВКС якобы нанесли удар по птицеферме близ населенного пункта Марратмысрин, где в это время укрывались вынужденные переселенцы. В результате действий военных погибли не менее 16 человек.

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Кроме того, еще 18 мирных жителей получили ранения и были доставлены в местные больницы. В настоящее время разбор завалов на месте авиаудара продолжается.

Ранее в марте комиссия ООН по Сирии представила доклад, в котором обвинила Воздушно-космические силы (ВКС) России в нанесении неизбирательных ударов по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением. По мнению комиссии, действия российских военных нарушили гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии». В Кремле все подобные обвинения отвергли.

24 февраля стало известно, что ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Речь шла о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо. Официального подтверждения этой информации не было.

Двумя днями позже российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в Идлибе. Во время ударов МиГ-23 Военно-воздушных сил Сирии и Су-34 ВКС России выпускали тепловые ловушки.

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