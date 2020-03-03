Кремль ответил на обвинения в адрес России в военных преступлениях в Сирии

В Кремле решительно отвергают все обвинения со стороны комиссии ООН, касающиеся действий России в сирийской провинции Идлиб. Таким образом на них ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 3 марта.

Песков отметил, что подобные заявления были сделаны спустя всего сутки-двое после начала наступления террористов на позиции сирийской армии в Идлибе. «Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», — пояснил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что любые выводы комиссии ООН являются однобокими, так как в ее докладе нет никакой информации о действиях террористических группировок на территории Сирии.

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Ранее в марте комиссия ООН по Сирии представила доклад, в котором обвинила Воздушно-космические силы (ВКС) России в нанесении неизбирательных ударов по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением. По мнению комиссии, действия российских военных нарушили гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии».

24 февраля стало известно, что ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Речь шла о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо. Официального подтверждения этой информации не было.

Двумя днями позже российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в Идлибе. Во время ударов МиГ-23 Военно-воздушных сил Сирии и Су-34 ВКС России выпускали тепловые ловушки.

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