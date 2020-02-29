США потребовали от России немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время обсуждения ситуации в Сирии в Совбезе призвала Россию немедленно посадить боевые самолеты в Арабской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

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Помимо этого, она призвала сирийские войска «и их российских союзников» отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году.

По словам Крафт, США поддерживают Турцию в вопросе «неоправданного нападения на турецкие наблюдательные посты». Российский постпред Василий Небензя ответил Крафт, заявил, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел за пределами наблюдательного поста. Он добавил, что Сирия вправе подавлять боевиков на своей территории согласно резолюции Совбеза ООН о борьбе с терроризмом.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 января турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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