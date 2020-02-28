Турция захотела вернуть сирийцев на прежние позиции

Турция захотела продолжать работу над деэскалацией ситуации в сирийском Идлибе и вернуть сирийцев на их прежние позиции, к границам, предусмотренным Сочинским меморандумом. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Twitter.

Такие заявления были сделаны на турецко-российских переговорах по Идлибу, которые прошли сегодня в Анкаре. Турецкая сторона также подчеркнула необходимость скорейшего установления долгосрочного перемирия.

Ситуация в регионе обострилась в ночь на 28 февраля, когда армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

В Минобороны России указали, что турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков и не передали свои координаты. Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.

Предыдущее обострение в Идлибе произошло 20 февраля. Тогда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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