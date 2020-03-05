Асад назвал условие восстановления отношений с Турцией

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не исключает восстановления отношений с Турцией. Условие он назвал в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, это может произойти при условии, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддерживать террористов. «Наша общая с РФ цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — подчеркнул он.

Асад отметил, что в последние два года прошло несколько встреч между представителями спецслужб двух стран. Он также пояснил, что между народами вражды нет, и вся напряженность связана с политическими интересами.

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