Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Трансляцию ведет «Россия 24» в YouTube.

Лавров обнародовал три пункта. Согласно первому, все боевые действия на существующей сейчас линии соприкосновения в Идлибе прекращаются с 00:01 6 марта. Второй — вдоль трассы M4, соединяющей север Сирии с Латакией, будет создан коридор безопасности шириной шесть километров. Согласно третьему, 15 марта по этому шоссе должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование.

Переговоры с участием Путина и Эрдогана длились около шести часов, в том числе больше двух часов президенты вели разговор тет-а-тет.

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