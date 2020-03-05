Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за приезд в Москву. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи, прямая трансляция ведется в YouTube.

Путин также выразил благодарность всем турецким коллегам за «напряженную, непростую, но конструктивную работу». Президент отметил, что переговоры с турецкой стороной закончились «позитивным результатом».

По итогам переговоров Путин и Эрдоган договорились по Идлибу. Российский лидер отметил, что, несмотря на разногласия с турецкой стороной в оценках происходящего в Сирии, «в критические моменты» странам всегда «удавалось найти точки соприкосновения».

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Встреча глав государства прошла 5 марта в Кремле. Переговоры двух лидеров проходили в закрытом формате. Стороны обсудили «все аспекты ситуации в Сирии». Российский президент перед началом встречи отмечал, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска и усилила поддержку лояльных ей боевиков. А после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии Анкара объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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