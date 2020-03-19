Турецкий конвой попал в засаду в Идлибе

В населенном пункте Махамбель в сирийской провинции Идлиб неизвестные напали на турецкий конвой. Об этом сообщает Step News Agency в своем Twitter-аккаунте.

Сначала прогремели два взрыва, затем между сторонами завязалась перестрелка. По данным агентства, поступают сообщения о погибших среди турецких военных, однако их число не называется. К месту столкновения стягиваются дополнительные силы ВС Турции.

В настоящий момент неизвестно, кто несет ответственность за засаду, однако турецкий журналист Омер Озкизилчик (Omer Ozkizilcik) в своем Twitter-аккаунте сообщил, что на военных напали боевики «Уррас аль-Дин» — группировки, связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». Официально эта информация пока не подтверждена.

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За февраль Турция потеряла в Сирии убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к гибели турецких солдат, Россия эти обвинения отвергает.

В начале марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

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