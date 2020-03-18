Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных. Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих во время военной операции в Сирии. Мы поддерживаем Турцию как нашего союзника по НАТО», — заявил он.

Материалы по теме Путин и Эрдоган договорились по Сирии Турция пойдет на уступки

Это первый случай, когда Вашингтон напрямую обвинил Москву в причастности к гибели турецких солдат.

За февраль Турция потеряла в Сирии убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!