В Сирии погиб российский военный

Российский военнослужащий и два сирийских солдата погибли в окрестностях сирийского города Тартус в результате ДТП. По информации агентства Sana, еще двое россиян получили ранения.

Начальник городской полиции сообщил, что ДТП, предположительно, могло произойти из-за технической неисправности.

Как сообщает РИА Новости, Минобороны России подтвердило гибель российского военного в результате ДТП. По данным ведомства, «Урал» съехал в кювет и врезался в придорожную постройку. Причиной аварии предварительно называют техническую неисправность автомобиля.

Ранее, 6 февраля, в МИД России сообщили о гибели российских и турецких военных специалистов в сирийском Идлибе, не уточнив число погибших и не раскрыв их личности. При этом известно, что атака на россиян произошла в январе в сирийском Идлибе после того, как Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести «режим тишины».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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