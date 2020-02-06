В МИД сообщили о гибели российских военных специалистов в Сирии

Российские и турецкие военные специалисты трагически погибли в январе в сирийском Идлибе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Известно, что в середине января Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. При этом террористы в это время нарастили свои атаки, в результате чего трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Кроме того, МИД заявил, что счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни.

Россия также отметила позицию США, которые считают, что группировка террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) — умеренная оппозиция. В министерстве заявили, что ее всячески пытаются выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий (РПБД). «Никакого РПБД с террористами никогда не было и быть не может», — заявили дипломаты. Москва также задалась вопросом, кто, по мнению Вашингтона, контролирует Идлиб: террористы или умеренная оппозиция во главе с полевыми командирами «Аль-Каиды» (запрещена в России). Заявления о солидарности США с Турцией МИД расценил как верх цинизма.

20 января Минобороны России назвало информацию базирующейся в Великобритании «Обсерватории по правам человека в Сирии» и ливанского издания Al-Masdar News о гибели четырех российских военнослужащих в Сирии фейком. Тогда в военном ведомстве отметили, что все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики российские военнослужащие живы, здоровы и продолжают выполнение плановых задач в обычном режиме. «Обсерватория по правам человека в Сирии» сообщала о произошедшем со ссылкой на источник на российской авиабазе Хмеймим.

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