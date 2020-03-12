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В Сирии оценили сделку России и Турции по Идлибу

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Рияд Хаддад
Рияд Хаддад
Фото: Максим Блинов / РИА Нвости

Договоренность между Москвой и Анкарой по сирийскому вопросу может улучшить обстановку в Сирии. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД Александра Яковенко «Глобальный разговор» на канале «Россия 24», передает РИА Новости.

Хаддад считает, что протокол, заключенный между Россией и Турцией, положительно отразится на населении Сирии. Он напомнил, что об этом также заявлял президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным после подписания документа.

Соглашение по Идлибу между российской и турецкой сторонами также одобрил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. «Мы достигли отличного соглашения на переговорах», — передает его слова «Интерфакс» со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Тем не менее министр подчеркнул, что Турция останется в сирийском провинции Идлиб, а вывод ее сил вариантом не является. Он предупредил, что турецкие военные продолжат наносить удары по позициям сирийских правительственных войск, если режим прекращения огня в Идлибе будет нарушен.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

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