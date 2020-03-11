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Эрдоган предупредил об «еще более мощном ударе» по Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможном ответном ударе по Сирии, в случае если Дамаск продолжит атаковать ее позиции в Идлибе. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Мы не только ответим на малейшую атаку на наши наблюдательные пункты, а нанесем в таком случае еще более мощный удар», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция внимательно следит за режимом прекращения огня.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара добивается только возвращения в свои дома 3,6 миллиона сирийских беженцев с территории Турции. Он заявил, что страна согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба. При этом Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не покушалась на территориальную целостность Сирии.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более 10 беспилотников, в том числе ударных.

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