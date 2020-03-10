Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе

Турецкие военные начали поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник.

По его данным, турецкая сторона таким образом выполняет заключенное 5 марта соглашение и постепенно отводит тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в Идлибе.

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5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи стороны приняли совместный документ и подтвердили приверженность «астанинскому формату». Лидеры двух стран объявили о введении режима прекращения огня, а также договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось масштабное наступление сирийской армии на позиции вооружений террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара увеличила военный контингент в регионе и сообщила о начале операции «Весенний щит».

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