Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара готова предпринять односторонние действия в районе сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает агентство «Анадолу».

По словам турецкого лидера, Анкара добивается только возвращения в свои дома 3,6 миллиона сирийских беженцев с территории Турции. Он заявил, что страна согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба. При этом Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не покушалась на территориальную целостность соседней Сирии.

Материалы по теме «Эрдоган не может просто уйти» Почему Турции так нужен Идлиб и как США повлияют на ситуацию в Сирии

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более 10 беспилотников, в том числе ударных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!