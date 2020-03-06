Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает ТАСС.

По словам Журавлева, с 00:01 по московскому времени 6 марта в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили шесть обстрелов. Обстрелам подверглись населенные пункты Кафер-Халял и Хербет-Джезрая в провинции Алеппо, а также позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана и Икко в провинции Латакия.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более 10 беспилотников, в том числе ударных.

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