Россия попросила созвать закрытую встречу Совбеза ООН для информирования об итогах российско-турецких переговоров 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

«По инициативе России в пятницу днем Совет Безопасности проведет консультации по Сирии», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что там будут обсуждаться российско-турецкие переговоры в Москве.

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5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более 10 беспилотников, в том числе ударных.

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