Кремль объяснил беседу Путина и Эрдогана под часами «Переход через Балканы»

Беседа президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в зале Кремля под бронзовыми часами «Переход через Балканы» является совпадением, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует издание «Подъем».

По его словам, часы со скульптурной композицией находятся в кремлевском зале, где проходили переговоры, не менее 20 лет.

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Ранее российские интернет-пользователи сочли троллингом турецких партнеров выбор зала с часами работы Евгения Лансере, на которых запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах. Юзеры также обратили внимание, что на турецкого лидера смотрела скульптура Екатерины II, которая присоединила Крым к Российской империи в 1783 году.

Переговоры Путины и Эрдогана состоялись накануне в Москве в закрытом формате.

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