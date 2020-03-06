Россияне заметили намек Путина Эрдогану о Крыме и русско-турецкой войне

Президент России Владимир Путин встретил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в зале Кремля под бронзовыми часами «Переход через Балканы» скульптора Евгения Лансере. На предмете искусства конца XIX века запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах. Такой намек заметили русскоязычные пользователи Twitter.

При этом юзеры обратили внимание на то, что на турецкого лидера смотрела скульптура Екатерины II, которая присоединила Крым к Российской империи в 1783 году. Микроблогеры поспешили охарактеризовать ситуацию как «троллинг года» и «издевательство над Султаном». «Совпадение? Не думаю», — написал @leon_elk.

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Встреча глав государств состоялась в Москве 5 марта. Переговоры двух лидеров проходили в закрытом формате. По итогам обсуждения ситуации в Сирии стороны договорились прекратить все боевые действия на существующей линии соприкосновения в Идлибе, создать коридор безопасности и начать совместное патрулирование.

Переход через Балканы — военные действия в рамках русско-турецкой войны между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей — с другой.

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